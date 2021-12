Saint-Gobain renforce sa position de leader sur les marchés de la construction durable en Inde

(Boursier.com) — Saint -Gobain a conclu un accord avec Alghanim group en vue de l'acquisition de sa filiale détenue à 100%, Rockwool India Pvt Ltd., un acteur majeur dans la production de laine de roche en Inde offrant une gamme complète de produits d'isolation aux propriétés thermiques, acoustiques et antifeu. Rockwool India Pvt Ltd. exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence, pour la fabrication de laine de roche en Inde.

Rockwool India détient deux usines de production en Inde, à Hyderabad et à Silvassa, avec une capacité de production totale de 50.000 tonnes, et bénéficie d'un vaste réseau commercial à travers le pays.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan stratégique "Grow & Impact" et renforcera la présence du Groupe en accélérant sa croissance en Asie, particulièrement en Inde.

Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader dans la promotion de bâtiments "verts", en offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients.

Au cours des dernières années, le groupe a investi dans la croissance en Inde - opérant 29 usines à travers le pays - et développé des solutions offrant à la fois " sustainability " et performance.

En entrant sur le marché de l'isolation en Inde, Saint-Gobain va renforcer dans le pays ses positions de leader dans le verre, le plâtre et la chimie de la construction.

La transaction est soumise à la réalisation des conditions stipulées dans l'accord et à la délivrance des autorisations des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2022.