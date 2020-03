Saint-Gobain renforce encore ses moyens de financement

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint-Gobain renforce encore ses moyens de financement. Le numéro un mondial des matériaux de construction a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches : 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 1,75% et 750 millions d'euros à 7 ans et demi avec un coupon de 2,375%. Malgré le contexte volatil, un livre d'ordres final supérieur à 8 milliards d'euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, souligne le groupe.

Après cette émission obligataire, la ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de 2,5 à 2,0 MdsE. Ces deux opérations permettent à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 MdsE de nouveaux financements, contre 2,5 MdsE le 23 mars. A ces sources de financement s'ajoutent les lignes de crédit de "back-up" confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d'euros et l'accès au programme d'achat d'urgence contre la pandémie ("Pandemic Emergency Purchase Program" ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne.