Saint-Gobain relève son objectif de résultat d'exploitation

Saint-Gobain relève son objectif de résultat d'exploitation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saint -Gobain publie une forte hausse de ses indicateurs avec un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros, en hausse de 24,6% et de son résultat d'exploitation à 2.376 ME au S1. La marge d'exploitation grimpe à 10,7% au plus haut historique, soit 10,4% de marge d'exploitation sur 12 mois glissants. L'EBITDA monte à 3.248 ME et la marge d'EBITDA à 14,7%. Le résultat net courant progresse à 1.506 ME avec un cash flow libre de 2.461 ME.

Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :

"Les performances records du premier semestre 2021 dépassent encore celles du second semestre 2020. Ces succès témoignent des changements positifs profonds opérés dans notre organisation avec " Transform & Grow " - simplicité, agilité et proximité clients - grâce à des équipes extrêmement ngagées qui ont su se mobiliser partout dans le monde en cette période sans précédent. Ils témoignent également de changements structurels dans nos marchés qui devraient afficher une croissance accélérée sur les prochaines années. Avec 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cédé ou signé depuis fin 2018, le Groupe poursuit l'optimisation de son périmètre. Saint-Gobain se situe désormais sur une trajectoire nouvelle de croissance et de rentabilité, et confirme sa position d'acteur de référence pour décarboner le monde de la construction et de l'industrie, grâce à son offre complète de solutions intégrées et légères, qui apportent durabilité et performance à ses clients. Dans ce contexte porteur, nous visons une très forte progression du résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2021, à un nouveau plus haut historique, et nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à réaliser au second semestre 2021 un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables."

Saint-Gobain relève donc son objectif de résultat d'exploitation : "En 2021, le groupe vise désormais une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables" commente la direction.