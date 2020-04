Saint-Gobain : recul de l'activité trimestrielle

(Boursier.com) — Saint-Gobain publie pour son premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 9,36 milliards d'euros en retrait de 4,9% à structure et taux de change comparables. Le groupe souligne le repli des volumes de 5,5% sous l'effet des perturbations liées à la pandémie, et la bonne tenue des prix à +0,6% dans un environnement de coût faiblement inflationniste. L'effet de change est négatif de -0,5% et l'effet périmètre de -4,4%, reflétant les cessions dans le cadre du plan 'Transform & Grow' et la consolidation de Continental Building Products.

Dans le contexte actuel de pandémie du coronavirus et de recours au chômage partiel, le Conseil d'administration a décidé ce jour de ne pas proposer la distribution de dividende à l'Assemblée générale du 4 juin 2020. Bien que la liquidité du groupe ait été encore renforcée récemment, le Conseil d'administration a considéré que cette décision exceptionnelle était dans l'intérêt du groupe et de ses parties prenantes, compte tenu de l'incertitude sur l'ampleur et la durée de la crise et de la prudence qu'elle impose à ce stade. En fonction de l'évolution de la situation, il réexaminera d'ici la fin de l'année la politique du groupe en termes de retour aux actionnaires.

Compte tenu de l'impact de la crise économique mondiale liée au coronavirus, le groupe anticipe "un deuxième trimestre 2020 difficile avant un redressement au second semestre". Etant donné l'ampleur des incertitudes actuelles et des processus de reprises très disparates selon les pays, le groupe n'est aujourd'hui pas en mesure de donner des perspectives de résultats pour l'année 2020.

Les perspectives à moyen et long terme de Saint-Gobain restent très solides grâce à l'amélioration du profil du groupe dans le cadre de 'Transform & Grow' et à des choix stratégiques payants, estime le groupe. La stratégie de différenciation et d'innovation "positionne au mieux Saint-Gobain pour bénéficier de ses trois leviers de croissance rentable : aspiration à un développement durable, productivité et confort".