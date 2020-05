Saint Gobain réalise une belle opération financière avec la sortie du capital de Sika

(Boursier.com) — Très belle opération financière pour Saint Gobain. Le spécialiste des matériaux de construction a finalisé la cession d'environ 15,2 millions d'actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding AG pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses. La transaction, qui permet à Saint Gobain de sortir totalement du capital du groupe helvète, s'est faite par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

Cette cession aura permis à Saint-Gobain de générer un gain brut s'élevant à 1,54 milliard d'euros depuis mai 2018 et ainsi de renforcer encore son bilan. Saint-Gobain a acquis une participation de 10,75% dans Sika dans le cadre d'un accord global conclu avec Sika et la famille Burkard en mai 2018. Les titres Sika étaient détenus en tant que titres de participation et Saint-Gobain a choisi de reconnaître leur variation de juste valeur dans les " autres éléments du résultat " enregistrés directement en capitaux propres.