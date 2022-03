Saint-Gobain : question de casting

(Boursier.com) — Saint -Gobain livre ses propositions à l'assemblée générale des actionnaires du 2 juin, relatives au conseil d'administration. Le conseil d'administration proposera le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre-André de Chalendar. Si l'AG renouvelle son mandat, le conseil d'administration a l'intention, dans le cadre de la transition avec M. Benoit Bazin, Directeur Général depuis le 1er juillet 2021, de reconduire M. Pierre-André de Chalendar, comme Président du conseil d'administration et, conformément aux meilleures pratiques, de maintenir la fonction d'administrateur référent occupée par M. Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant. C'est dans ce contexte que M. Pierre-André de Chalendar a indiqué au conseil d'administration qu'il n'exercerait ses fonctions de Président que pour une durée maximale de deux ans, soit au plus tard jusqu'à l'assemblée de juin 2024.

Le conseil proposera aussi la ratification de la cooptation de Mme Lina Ghotmeh, 42 ans, architecte franco-libanaise, en qualité d'administratrice indépendante. La cooptation de Mme Lina Ghotmeh a été prise afin de pourvoir au remplacement de M. Denis Ranque, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale de juin 2023. Mme Lina Ghotmeh apporte au Conseil sa connaissance de la chaîne de valeur de la construction et son expertise en matière de transformation digitale, d'innovation pour une architecture durable et son travail sur les matériaux et l'économie circulaire.

Le conseil a aussi décidé de proposer la nomination de M. Thierry Delaporte, 54 ans, Directeur Général de Wipro limited, en qualité de nouvel administrateur indépendant. M. Thierry Delaporte fera bénéficier le Conseil de son expérience de mandataire social exécutif d'une société cotée indienne d'envergure mondiale, leader en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers, de sa connaissance des services liés au digital et de son expérience opérationnelle à l'international, notamment aux Etats-Unis et en Asie, en particulier en Inde.

Si les actionnaires approuvent ces nominations, le Conseil comptera 50% de femmes, 36% d'administrateurs de nationalité étrangère et 73% d'indépendants (hors administrateurs représentant les salariés et représentant les actionnaires salariés). L'arrivée de M. Thierry Delaporte permettrait de poursuivre le rajeunissement du Conseil amorcé avec la nomination de M. Benoit Bazin au Conseil en juin 2021 et la cooptation de Mme Lina Ghotmeh en novembre 2021. Elle renforcerait encore l'expérience internationale du Conseil et son expertise en matière de transformation digitale et d'innovation, se félicite Saint-Gobain.