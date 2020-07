Saint-Gobain : publie un EBITDA de 1.635 ME au S1

(Boursier.com) — Saint-Gobain annonce un Chiffre d'affaires à données comparables, en baisse de 12,3% au S1, à 17,764 MdsE, dont -19,2% au T2 en raison de la pandémie de coronavirus avec des disparités importantes selon les pays et les marchés. Le Résultat d'exploitation est de 827 ME, en repli de 49,2% à données comparables, conduisant à un recul de la marge d'exploitation de 7,6% à 4,7%. L'EBITDA est de 1.635 ME, en repli de 32,4%.

Fortes actions sur les coûts, à hauteur de 395 ME au S1 2020 :

-160 ME pour atténuer l'impact de la crise sanitaire pendant les mois de confinement,

grâce à la baisse temporaire des dépenses discrétionnaires et aux mesures de chômage

partiel, qui ne seront pas récurrentes au-delà du 1er semestre ;

-80 ME d'économies nettes récurrentes du programme "Transform & Grow", dont l'objectif d'économies nettes de 250 ME sera atteint fin 2020 avec un an d'avance ;

-155 ME à fin juin provenant de la poursuite du programme d'excellence opérationnelle, qui vise à compenser les divers effets d'inflation de coûts ;

Le groupe souligne le lancement d'actions supplémentaires d'adaptation pour baisser le point mort d'activités dont la reprise est différée ou incertaine, avec un effet de 50 ME au S2 2020 et 200 ME en année pleine d'ici 2021 ;

Le Cash flow libre est en forte hausse de 143% à 1.678 ME, avec un taux de conversion en amélioration significative à 129%. A noter en parallèle la forte baisse de l'endettement net à 9,8 MdsE, contre 12,8 MdsE à fin juin 2019.

Le Groupe réalisera à fin 2020 son objectif moyen terme d'une réduction du nombre de titres en circulation à 530 millions.