Saint-Gobain : publication saluée

Saint-Gobain : publication saluée









(Boursier.com) — Saint -Gobain prend la tête du CAC40 (+2,2% à 53 euros) à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant le bon début d'année du spécialiste des matériaux de constructions. Au premier trimestre, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en augmentation organique de 14,3% à 10,38 milliards d'euros, contre un consensus de 9,59 MdsE.

Saint-Gobain souligne que cette accélération de la croissance interne témoigne de gains de parts de marché et d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses segments, tout particulièrement la rénovation en Europe, la construction en Amériques et en Asie-Pacifique.

Pour 2021, le groupe vise toujours une forte progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% de 2018 (dans l'hypothèse d'un retour aux volumes de 2018).

Grâce à sa forte exposition au marché de la rénovation, Saint-Gobain s'estime idéalement placé pour bénéficier des plans de relance en faveur de la transition énergétique activés partout dans le monde.

Les performances de Saint-Gobain au premier trimestre montrent que la dynamique reste forte, mais les actions pourraient se " calmer " jusqu'à la mise à jour stratégique du nouveau PDG en octobre, affirme Jefferies ('conserver'). Le titre affiche en effet une hausse de près de 40% depuis le début de l'année, ce qui en fait la meilleure performance du sous-indice 'Stoxx 600 Construction & Materials'.

Oddo BHF note également que le titre continue de jouer le haut du tableau dans le secteur au regarde de sa performance en 2021. La dynamique de résultats et la nomination de Benoit Bazin au poste de CEO posent la question de la valorisation du groupe par rapport à ses pairs. Rockwool et Kingspan s'échangent sur la base d'une VE/EBITDA 2021 de 15x et 21x respectivement contre seulement 7x pour Saint-Gobain. Des volumes durablement supérieurs à ceux observés lors des 10 dernières années pourraient entrainer, selon le broker, une réappréciation du titre... A 'surperformance' sur le dossier, l'analyste porte son objectif de 56 à 60 euros.