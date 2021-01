Saint-Gobain progresse, nouvelle cession à venir

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint -Gobain avance de 0,5% à 38,6 euros au lendemain de l'annonce de la prochaine cession de Saint-Gobain Building Distribution the Netherlands (SGBD NL) à Building Materials Europe sur la base d'une valeur d'entreprise de 150 millions d'euros. SGBD NL a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 522 millions d'euros pour un Ebitda ajusté de 11 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.

Saint-Gobain présente un fort potentiel de rerating, selon Oddo BHF. L'analyste reste convaincu que d'autres cessions suivront en 2021 et pense que le management a coché les noms de Pont à Mousson et de la Distribution UK au menu des prochaines cessions. Indépendamment, des décisions devraient être prises et annoncées en 2021 (probablement au S1) concernant l'évolution de la gouvernance et une éventuelle séparation des fonctions de président et directeur général. Le broker est à l''achat' sur le titre avec une cible de 45 euros.