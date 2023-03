Saint-Gobain : première mondiale !

(Boursier.com) — Saint -Gobain est le premier industriel au monde à avoir réalisé une production test de verre plat avec plus de 30% d'hydrogène lors d'essais de Recherche & Développement (R&D) sur le site d'Herzogenrath, en Allemagne. Cette première mondiale prouve la faisabilité technique de la fabrication de verre plat avec une part significative d'hydrogène, qui viendra en complément d'autres sources d'énergies décarbonées et permettra de diminuer jusqu'à 70% les émissions de CO2 directes du site (scope 1). Elle renforce le positionnement de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable et confirme son rôle de premier plan pour contribuer à bâtir une économie neutre en carbone.