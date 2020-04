Saint-Gobain poursuit son rebond

(Boursier.com) — Saint-Gobain progresse encore de 4% à 25 euros ce mardi en bourse de Paris. Les avis se multiplient sur le dossier avec celui de Jefferies aujourd'hui qui reste à 'conserver' sur la valeur avec un objectif de cours ramené de 24,50 à 23,80 euros. Le titre du numéro un mondial des matériaux de construction avait été soutenu hier par Bank of America qui estime que les investisseurs qui cherchent à se positionner en vue d'une reprise de la croissance au second semestre devraient regarder de près les valeurs cycliques...

La banque a dressé à ce titre une liste de 12 sociétés dans laquelle se trouvent le groupe verrier mais également Arkema et Michelin chez les Françaises. Le broker a évoqué pour ces groupes "des modèles d'entreprise de qualité, des perspectives de bénéfices solides et des valorisations attrayantes".