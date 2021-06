Saint-Gobain : Philippe Varin quitte le Conseil d'administration ; Benoît Bazin en poste au 1er juillet

Saint-Gobain : Philippe Varin quitte le Conseil d'administration ; Benoît Bazin en poste au 1er juillet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s'est tenu, le 3 juin, à nouveau à huis clos compte tenu du contexte sanitaire actuel. 68,36% du capital y était représenté. Toutes les résolutions ont été approuvées.

Benoît Bazin intronisé

En particulier, cette Assemblée a nommé Benoit Bazin, futur Directeur Général à compter du 1er juillet 2021, en qualité de nouvel administrateur. Pierre-André de Chalendar exercera la Présidence du Conseil d'administration à compter de cette date, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration le 25 février dernier de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général.

Cette Assemblée a également renouvelé les mandats de Mmes Pamela Knapp et Agnès Lemarchand, administratrices indépendantes, le mandat d'administrateur de Gilles Schnepp, et le mandat d'administratrice représentant les salariés actionnaires de Mme Sibylle Daunis.

Philippe Varin quitte le Conseil

Philippe Varin, dont l'expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats et décisions du Conseil d'administration de la Compagnie de Saint-Gobain , n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat d'administrateur compte tenu de la limite d'âge qu'il aurait atteinte en cours de mandat si ce dernier avait été renouvelé. Il quitte le Conseil d'administration ce 3 juin.

Le Conseil d'administration de la Compagnie de Saint-Gobain compte 14 membres (dont deux administrateurs salariés et une administratrice représentant les salariés actionnaires). Conformément à la loi et au Code Afep-Medef. Il comprend 45% de femmes et 64% d'indépendants.