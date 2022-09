Saint-Gobain : partenariat stratégique avec le fabricant solaire Megasol

(Boursier.com) — Saint -Gobain et le fabricant solaire Megasol, leader européen des modules solaires intégrés aux bâtiments (BIPV), annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, Saint-Gobain a acquis une participation minoritaire dans l'activité de Megasol dédiée au développement et à la production de modules BIPV sur son site de Deitingen en Suisse. Ce partenariat permet à Saint-Gobain d'élargir son offre de solutions durables pour façades et de devenir le fournisseur leader en Europe de solutions de façade BIPV, l'un des segments de la construction de façades connaissant le plus fort taux de croissance. En même temps, il donne accès à Megasol aux clients de Saint-Gobain.

Les solutions BIPV contribuent fortement à la construction durable et à la décarbonation en produisant de façon très efficace de l'énergie sur les toits et les façades verticales des bâtiments. Elles permettent non seulement aux propriétaires d'immeubles de respecter les réglementations actuelles et futures et d'augmenter leur propre efficacité énergétique mais aussi de générer un revenu supplémentaire en fournissant de l'électricité au réseau.

"Grâce au design esthétique des produits de Megasol, à sa production réalisée entièrement sur mesure et en même temps industrialisée, nous étendons le champ de nos applications permettant aux solutions complètes de façades de Saint-Gobain de croître de façon significative", déclare Patrick Maier, Directeur Général Saint-Gobain Suisse. "Avec sa stratégie de construction durable et sa vaste expertise dans les enveloppes de verre et de bâtiment, ainsi que sa présence globale, Saint-Gobain est le partenaire parfait pour développer rapidement notre activité de matériaux de construction solaires actifs", affirme Markus Gisler, Directeur Général de Megasol.

Cet investissement, dont le montant n'est pas dévoilé, est en ligne avec le plan " Grow & Impact " du Groupe pour renforcer davantage sa position de leader de la construction durable.