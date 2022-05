Saint-Gobain optimise son positionnement technologique

(Boursier.com) — Saint -Gobain a finalisé deux acquisitions dans les Solutions de Haute Performance : Global SFC et Monofrax LLC, qui représentent environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

D'une part, Global SFC est un acteur majeur dans la technologie nano-céramique de films de revêtement pour fenêtres, situé en Corée du Sud à proximité de Daejeon. Cette acquisition permettra d'améliorer les propriétés isolantes de la gamme de films Solar Gard, leader mondial dans les technologies innovantes de films permettant le contrôle solaire et la protection des surfaces à destination des marchés de la construction et de la mobilité durables.

D'autre part, Monofrax LLC est un acteur régional de référence sur le marché des réfractaires électrofondus situé à Falconer dans l'Etat de New York aux Etats-Unis. Cette acquisition complètera notre présence mondiale et renforcera la localisation de la production de réfractaires au plus proche du client final. Elle permettra de développer des applications verrières à haute valeur ajoutée et des solutions pour la décarbonation des procédés de fusion de métaux légers.

Cession à Shinagawa Refractories des activités céramiques au Brésil et aux Etats-Unis

Saint-Gobain a également signé des accords définitifs en vue de la cession au groupe japonais Shinagawa Refractories Corporation de certaines de ses activités céramiques au Brésil et aux Etats-Unis, destinées principalement au marché traditionnel de la sidérurgie. Leur chiffre d'affaires combiné s'est élevé à environ 70 millions d'euros en 2021. La finalisation de ces transactions devrait avoir lieu d'ici fin 2022 ou début 2023.

Le site de Vinhedo, dans l'Etat de São Paulo au Brésil, emploie plus de 300 personnes.

Le site de Latrobe aux Etats-Unis, à proximité de Pittsburgh, emploie environ 50 personnes.

Ces mouvements visent à concentrer les activités des Solutions de Haute Performance du Groupe sur ses marchés mondiaux les plus importants et dégageant la plus forte croissance -où Saint-Gobain occupe une position de leader grâce à ses capacités d'innovation- permettant ainsi d'accélérer l'effort de ses clients vers la neutralité carbone et la circularité.