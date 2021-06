Saint-Gobain : nouvel appui

Saint-Gobain : nouvel appui









(Boursier.com) — Saint -Gobain qui s'attend à réaliser un résultat opérationnel record au premier semestre 2021, reste ferme ce lundi en bourse de Paris, en hausse de 1,3% à 57,70 euros, alors que le spécialiste des matériaux de constructions explique que les ventes des mois d'avril et mai ont continué d'afficher de "très bonnes tendances", soutenues par la dynamique du marché de la rénovation en Europe, tout particulièrement en France, la croissance des marchés de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique, ainsi que par la poursuite de l'amélioration séquentielle des marchés industriels. La situation sanitaire reste toutefois incertaine, en particulier au Brésil - avec un impact limité sur les activités du groupe - et en Inde, pénalisée sur les deux derniers mois...

Dans ces conditions, le résultat d'exploitation devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020. La marge d'exploitation des six premiers mois de l'exercice devrait également atteindre un nouveau record.

Saint-Gobain dévoilera les résultats complets de son premier semestre et les perspectives pour l'année 2021 le 29 juillet prochain... En attendant, UBS a revalorisé le groupe verrier de 60 à 63,5 euros en le conseillant à l'achat.