Saint-Gobain : nouveau record de chiffre d'affaires au T1 grâce à la hausse des prix

(Boursier.com) — Saint -Gobain affiche un nouveau record de chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 à 12 milliards d'euros. A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en forte progression de +16,4% par rapport au premier trimestre 2021. Les volumes ne progressent que de +1,9% sur le trimestre mais la hausse des prix continue à accélérer à +14,5% dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste, permettant au Groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre.

Dans un environnement d'inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 2,5 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021. Cette inflation concerne notamment le coût de l'énergie, tout particulièrement en Europe où le Groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur d'environ 80% pour l'ensemble de l'année 2022. Pour rappel, la facture énergétique de Saint-Gobain s'est élevée à 1,5 milliard d'euros en 2021, soit 3% du chiffre d'affaires du Groupe.

Saint-Gobain se déclare confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022. Pour rappel, Saint-Gobain n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, et la Russie représente environ 0,5% du chiffre d'affaires du Groupe en 2021. Depuis le début du conflit, tous les projets d'investissement ont été annulés. Les activités locales fonctionnent désormais a minima et de façon autonome. Les pays les plus sensibles pour Saint-Gobain aux approvisionnements en gaz russe sont aujourd'hui l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Le Groupe s'est préparé avec différents plans de poursuite d'activité dans ces pays permettant de limiter très fortement l'impact d'un scénario d'arrêt complet d'approvisionnement en gaz russe. Il dispose en effet de plusieurs leviers d'actions : qualification d'industrie prioritaire, utilisation de sources d'énergie alternatives préparées sur certains sites, accroissement de la flexibilité de ses capacités de production.

Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Le groupe devrait continuer à tirer le meilleur parti en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés - particulièrement la rénovation en Europe ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie - et conforter son très bon niveau de performance opérationnelle.