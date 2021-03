Saint-Gobain nomme sa Directrice du Digital

(Boursier.com) — Saint -Gobain annonce la nomination d'Ursula Soritsch-Renier, qui rejoint le groupe et est nommée à compter de ce 16 mars 2021 Directrice du Digital et des Systèmes d'Information. Elle sera rattachée à Benoit Bazin, Directeur Général Délégué, et rejoindra le comité exécutif à partir du 1er juillet 2021. Sa solide expérience dans des grands groupes internationaux permettra à Saint-Gobain de continuer à accélérer dans tous les domaines liés au digital, d'exploiter encore mieux ce différenciateur stratégique, notamment par l'utilisation des données.

Originaire d'Autriche, elle a acquis une expérience internationale auprès de plusieurs entreprises d'envergure mondiale, principalement dans des fonctions liées au digital et aux systèmes d'information. Elle a commencé sa carrière en 1995 chez Philips, où elle a passé 14 ans, successivement en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et aux États-Unis, avant de rejoindre Novartis en 2009 aux États-Unis puis Sulzer en Suisse en 2013. Elle a été plus récemment Directrice des systèmes d'information et du Digital de Nokia entre 2018 et 2020.