Saint-Gobain : net recul, BofA dégrade

(Boursier.com) — Saint-Gobain cède 2% à 63,3 euros en fin de matinée à Paris. Bank of America a dégradé le géant des matériaux de construction à 'neutre'. BofA aborde l'année 2024 avec une position prudente à l'égard du secteur du bâtiment, affirmant que ce segment est allé " trop loin, trop vite ". Le broker affirme que le marché anticipe un environnement " super boucle d'or " de reprise des volumes soutenu par des taux plus bas, des prix résilients et de faibles coûts d'intrants, ce qui semble optimiste... Il s'attend à ce que la pression continue sur les volumes et la dynamique prix/coût deviennent plus neutres/négatives, ce qui implique probablement une baisse des marges suite à la récente réévaluation du secteur...L'inflation des coûts se déplace des coûts variables - à savoir l'énergie et les matières premières - vers les coûts fixes - les salaires. La banque s'attend ainsi à ce que les entreprises réagissent en intensifiant leurs efforts de réduction des coûts.