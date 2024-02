Saint Gobain : négocie le rachat de l'Australien CSR

(Boursier.com) — Saint Gobain confirme étudier une acquisition de l'Australien CSR. Le géant des matériaux de construction a approché le Conseil d'administration de sa cible avec une offre indicative non contraignante via un " scheme of arrangement " à un prix de 9 dollars par titre en espèces. L'offre de Saint-Gobain est soumise à une " due diligence " confirmatoire et à la signature de la documentation juridique définitive relative à la transaction, qui sera soumise à la satisfaction de conditions usuelles comprenant les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires de CSR.

Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait attrayante pour les deux groupes, tirant parti de leur partenariat de longue date avec des modèles d'affaires similaires, une proximité culturelle et des opportunités de développement. Cette acquisition serait pleinement alignée avec la stratégie de Saint-Gobain en tant que leader mondial de la construction durable et une opportunité d'entrer sur le marché australien.

Le conseil d'administration de CSR a annoncé qu'il avait décidé à l'unanimité de poursuivre l'offre au prix convenu de 9 AUD par action, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique relative à la transaction. Saint-Gobain est actuellement en train de finaliser sa " due diligence " confirmatoire. Aucune transaction n'est assurée à ce stade et Saint-Gobain tiendra le marché informé de l'évolution de la transaction conformément aux règles applicables.