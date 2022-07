Saint-Gobain : Morgan Stanley voit (nettement) plus haut !

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, à données comparables, Saint-Gobain a publié un chiffre d'affaires en en forte progression de +15% par rapport au 1er semestre 2021, avec une croissance à deux chiffres sur tous les segments.

A données réelles, le chiffre d'affaires atteint un nouveau record de 25,481 milliards d'euros, en hausse de +15,1% par rapport au 1er semestre 2021. L'effet de change de +3,3% reflète principalement l'appréciation du dollar américain, de la livre sterling, du réal brésilien et d'autres devises en pays émergents.

Le résultat d'exploitation du groupe a atteint un nouveau record au 1er semestre 2022 à 2,791 MdsE, soit une progression de +17,5% en réel et de +13% à taux de change comparables (+11,1% à données comparables) par rapport au premier semestre 2021.

La marge d'exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 11% au 1er semestre 2022 (10,7% au 1er semestre 2021), en progression de 370 points de base depuis le début de la transformation (1er semestre 2018).

L'Ebitda a progressé de +13,4% à un niveau record de 3,683 MdsE, et la marge d'Ebitda s'inscrit à 14,5%.

Record historique

Le résultat net courant est ressorti à un record historique de 1,814 MdE (hors plus et moins-values de cessions, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives), en progression de +20,5%. Le résultat net part du Groupe progresse fortement de +32,8% à 1,724 MdE.

Les désinvestissements s'élèvent à 79 ME (-79 ME au 1er semestre 2021) reflétant principalement les cessions des activités de distribution spécialisée au Royaume-Uni. L'endettement net s'inscrit en légère hausse à 8,3 MdsE à fin juin 2022 (7,6 MdsE à fin juin 2021), à la suite de la génération d'un cash-flow libre élevé malgré la normalisation du BFR, de l'acquisition de Chryso et du programme de rachat d'actions (environ 800 ME sur 12 mois). L'endettement net s'élève à 36% des fonds propres (capitaux propres de l'ensemble consolidé), contre 39% au 30 juin 2021. Le ratio "dette nette sur Ebitda sur 12 mois glissants" s'établit à 1,2 (1,3 au 30 juin 2021).

Quel impact de l'inflation ?

Dans un environnement d'inflation en accélération, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières de près de 3 MdsE en 2022 par rapport à 2021 (2,5 MdsE précédemment). Saint-Gobain rappelle que sa facture énergétique s'est élevée à 1,5 MdE en 2021, soit 3% du chiffre d'affaires du Groupe. Compte tenu de sa proactivité en matière de couvertures des coûts de l'énergie, de l'écart prix-coûts positif au 1er semestre et de l'accélération de l'effet prix à +15,3% au 1er semestre, Saint-Gobain est confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie en 2022.

Sur l'ensemble de l'Europe, le Groupe est en train d'actualiser ses schémas logistiques de substitution de fabrication entre pays, et a également mis en place un plan de continuité des opérations pour les principales activités manufacturières qui utilisent du gaz en cas de réduction ponctuelle de l'approvisionnement.

Perspectives affichées

Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique plus incertain, marqué par des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement de l'énergie en Europe, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation élevée qui font croître les risques de ralentissement dans le marché de la construction neuve, le Groupe devrait continuer à tirer le meilleur parti en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés -particulièrement la rénovation en Europe ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie- et conforter son très bon niveau de performance opérationnelle grâce à une organisation agile et un modèle optimisé.

Dans un environnement plus incertain, l'attention du Groupe sera focalisée au cours des prochains trimestres sur la consolidation de ses performances, notamment en termes de résilience et de capacité d'adaptation post transformation. Par ailleurs, le Groupe poursuit la mise en oeuvre des priorités stratégiques qui s'inscrivent pleinement dans le cadre de croissance pérenne à moyen et long terme du plan "Grow & Impact".

Dans ce contexte, Saint-Gobain a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley vise désormais un cours de 75 euros, contre 72 précédemment... Le titre monte de 3% à 45,28 euros ce vendredi.