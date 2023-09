Saint-Gobain : les analystes voient clair

(Boursier.com) — Saint-Gobain remonte de 0,5% à 56,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'Adfil NV, acteur international de premier plan dans les fibres de renfort pour béton.

Opérant mondialement dans le secteur de la construction grâce à une présence commerciale dans plus de 60 pays, Adfil emploie environ 70 personnes, opère deux usines en Belgique et a généré un chiffre d'affaires proche de 40 millions d'euros en 2022.

En complément des adjuvants de Chryso et GCP, les fibres de performance d'Adfil contribuent à la réduction de l'empreinte carbone du béton renforcé, à l'amélioration des délais et de la productivité des projets de construction, ainsi qu'à l'augmentation de la durée de vie du béton. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 70 à 77 euros en restant à l'achat'.

Parmi les autres avis de brokers, Barclays avait déjà rehaussé sa cible à 82 euros ('surpondérer'), alors que le géant des matériaux de construction a dévoilé fin juillet des résultats semestriels historiques, tout en relevant sa guidance de marge 2023... Le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%. Au second semestre, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%...