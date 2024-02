Saint-Gobain : léger repli après le rachat de CSR

(Boursier.com) — Saint-Gobain cède 0,3% à 69,9 euros après avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de CSR, acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie sur les marchés résidentiel et non-résidentiel. Le montant de l'opération, 9 dollars australiens par action, en espèces, représente une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit environ 2,7 milliards d'euros) et une valeur d'entreprise nette d'environ 1,9 milliard d'euros après prise en compte des actifs immobiliers monétisables à court et moyen terme d'une valeur d'au moins 1,3 Md$A.

"CSR est une opportunité unique pour Saint-Gobain d'établir une présence de leader sur le marché très attractif de la construction en Australie. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la vision du Groupe en tant que leader mondial de la construction durable et représente une étape décisive pour renforcer sa présence sur les marchés à forte croissance d'Asie-Pacifique", a commenté le groupe.

Oddo BHF ('surperformer') reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques). A court terme et après une belle performance, le titre pourrait marquer le pas dans un contexte 2024 où les perspectives volume pourraient faire peur, souligne le courtier. A moins de 6x en VE/EBITDA 2024, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs qui cotent entre 15x et 20x...