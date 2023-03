Saint-Gobain : le titre progresse encore, en hausse de 25% depuis le 1er janvier

(Boursier.com) — Saint -Gobain grimpe encore de 1% à 58 euros ce vendredi, après avoir finalisé la cession annoncée le 12 décembre dernier de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni, dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson, au groupe Stark. Saint-Gobain n'a ainsi plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. Elle dispose de 600 points de vente et emploie 8.900 personnes.

Pour rappel, l'opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros.

Ces cessions s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe, en ligne avec son plan "Grow & Impact".

Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a relevé son objectif de cours de 73 à 85 euros. JP Morgan avait auparavant remonté la mire de 70 à 72 euros avec un avis à 'surpondérer', tandis que BNP Paribas Exane a ajusté le curseur de 65 à 67 euros ('surperformer').

Le géant français des matériaux de construction a dégagé en 2022 un profit opérationnel de 5,33 MdsE, en progression de 18,4%, pour un chiffre d'affaires de 51,19 MdsE, en hausse de 15,9%. La Marge d'exploitation a atteint le niveau historique de 10,4% (+20 pb). Le groupe a attribué cette solide performance à la forte dynamique de tous les segments dans le monde, malgré un "environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique instable en 2022".

Un dividende de 2 euros par action

Pour 2023, Saint-Gobain s'attend à ce que la marge opérationnelle reste dans une fourchette comprise entre 9% et 11%. Le groupe propose par ailleurs un dividende de 2 euros par action, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, ajoutant qu'il allouera au moins 400 millions d'euros pour des rachats d'actions en 2023 afin de réduire davantage le nombre de ses actions en circulation.

Jefferies qui est à l'achat a expliqué que le changement dans la composition des revenus démontrait que Saint-Gobain "n'était plus la même entreprise qu'autrefois"... L'intensification de l'amélioration des marges et la réitération des prévisions de marge en témoignent à court terme, même si les investisseurs chercheront probablement des preuves que les ventes peuvent rester résilientes dans l'environnement actuel...