Saint-Gobain : le titre bondit après un exercice historique

(Boursier.com) — Saint -Gobain prend l'ascenseur en Bourse avec un titre qui grimpe de 5% à 56 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels records. Le géant français des matériaux de construction a dégagé en 2022 un profit opérationnel de 5,33 MdsE, en progression de +18,4%, pour un chiffre d'affaires de 51,19 MdsE, en hausse de 15,9%. La Marge d'exploitation atteint ainsi le niveau historique de 10,4% (+20 pb). Le groupe a attribué cette solide performance à la forte dynamique de tous les segments dans le monde, malgré un "environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique instable en 2022".

Pour 2023, Saint-Gobain s'attend à ce que la marge opérationnelle reste dans une fourchette comprise entre 9% et 11%. Le groupe propose par ailleurs un dividende de 2 euros par action, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, ajoutant qu'il allouera au moins 400 millions d'euros pour des rachats d'actions en 2023 afin de réduire davantage le nombre de ses actions en circulation.

JP Morgan ('surpondérer') affirme que le bénéfice d'exploitation du 2e semestre est un "battement fort" et offre la possibilité d'améliorations élevées à un chiffre du consensus pour l'exercice. Selon l'analyste, la marge opérationnelle est supérieure aux attentes et le point médian des nouvelles prévisions de marge implique que le consensus augmentera nettement. La Deutsche Bank ('achat') affirme que le groupe a battu le marché "sur chaque ligne" avec des performances record sur la croissance, le résultat opérationnel, les marges, les flux de trésorerie et les retours sur capitaux employés.

Jefferies ('achat') explique lui que le changement dans la composition des revenus démontre que Saint-Gobain "n'est plus la même entreprise qu'autrefois". L'intensification de l'amélioration des marges et la réitération des prévisions de marge en témoignent à court terme, même si les investisseurs chercheront probablement des preuves que les ventes peuvent rester résilientes dans l'environnement actuel.