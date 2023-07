Saint-Gobain : le marché applaudit

(Boursier.com) — Saint -Gobain pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 5,2% à 61,6 euros. Il faut dire que le géant des matériaux de construction a dévoilé des résultats semestriels historiques tout en relevant sa guidance de marge 2023.

Le groupe a confirmé pour 2023 ses hypothèses de marchés, avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve dans certaines géographies et la bonne résilience générale de la rénovation. Il table désormais sur l'ensemble de l'exercice sur une marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive, contre une guidance précédente de 9 à 11%. Au second semestre, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 9% et 11%.

Jefferies ('acheter') affirme qu'alors que les rapports de ses pairs laissaient déjà présager un bon semestre, le marché de la rénovation en France et la forte marge accentuent la bonne surprise. " Le titre devrait bien réagir à cette publication de bonne facture et surtout au relèvement de la guidance. Le groupe table sur une marge à deux chiffres sur l'ensemble de l'année et se laisse encore, selon nous, une certaine latitude pour peut-être, relever une nouvelle fois sa guidance au T3 et probablement viser une marge à deux chiffres aussi sur le S2 2023 (à ce stade entre 9- 11%) ", affirmait Oddo BHF avant l'ouverture. L'analyste reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG, pricing power fort, changement du profil via les acquisitions).