Saint-Gobain : le CA a coopté Sibylle Daunis en tant que Directeur représentant les actionnaires salariés

(Boursier.com) — Suite à la décision de M. Jacques Pestre de prendre sa retraite, le conseil d'administration a coopté Mme Sibylle Daunis, nouveau président du conseil de surveillance du groupe "Saint-Gobain PEG France" plan d'épargne salariale, en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

Mme Sibylle Daunis, 45 ans, est actuellement Directrice Générale de PUM, une des filiales de Saint-Gobain Distribution de marques de négoce en France spécialisées dans la vente de produits et solutions en synthétique matériaux pour les marchés de la construction et des infrastructures, avec 210 points de vente à travers le pays. Elle lui apportera une connaissance approfondie du Groupe, au sein duquel elle travaille depuis plus de 15 ans, notamment dans le secteur de la distribution, au conseil d'administration ainsi que son expérience dans le marketing, la transformation et l'innovation numérique, compte tenu de son expérience particulièrement réussie la digitalisation de la marque commerciale qu'elle gère actuellement.

Ce mandat est accordé pour le reste du mandat de M. Jacques Pestre, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de la Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour approuver les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2022. Cette cooptation est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 4 juin 2020.