Saint-Gobain lance un programme de protection sociale pour tous ses collaborateurs

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Saint-Gobain lance 'Care by Saint-Gobain", un programme de protection sociale pour l'ensemble des collaborateurs du Groupe à travers le monde et leurs familles. "Care by Saint-Gobain" comprend des garanties minimum définies pour répondre à des besoins essentiels et quotidiens de santé mais aussi l'accompagnement des collaborateurs dans des moments importants de leur vie et la protection face aux aléas.

Le programme "Care by Saint-Gobain" couvre à la fois le suivi médical des familles et l'accès aux soins par une couverture minimum des frais de santé, les congés liés à l'arrivée d'un enfant dans le foyer et le décès en assurant la fourniture d'un capital financier à la famille. Il s'articule autour de 3 piliers -parentalité, santé, prévoyance- et un minimumde 5 garanties applicables.

Dans les pays où la législation locale ou les pratiques marché prévoient des normes plus avantageuses, celles-ci seront bien entendu appliquées. Ainsi, "Care by Saint-Gobain" sera progressivement déployé jusqu'à fin 2022 dans les 68 pays dans lesquels le Groupe est implanté. Le pilier parentalité ser mis en place dans chaque pays d'ici la fin 2020.