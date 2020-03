Saint-Gobain lance son 'Serious Game'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Saint-Gobain lance son 'Serious Game', un jeu en ligne, conçu pour Smartphones et tablettes, permettant aux joueurs de découvrir différents univers métiers du Groupe : l'Industrie 4.0, la Distribution ou encore la Recherche et Développement, tout en les engageant à travers des défis communs au recrutement et au gaming.

Pensé pour être utilisé partout dans le monde, SAINT-GOBAIN BRAIN (www.brain-thegame.com) est lancé en français et en anglais. Il sera traduit et déployé au cours de l'année 2020 dans les différents pays du Groupe.

Ce jeu allie la découverte des métiers de Saint-Gobain à l'univers du jeu en ligne. A travers cette nouvelle expérience immersive destinée à attirer les talents, favoriser le recrutement et engager les potentiels candidats et l'ensemble des collaborateurs, le Groupe assoit son unicité en tant qu'employeur.

SAINT-GOBAIN BRAIN est également partenaire d'associations locales soutenues par la Fondation Saint-Gobain ou de causes d'actualité qui nécessitent des fonds d'urgence. Chaque participation fait monter un compteur permettant de débloquer un don. Lorsque la jauge de don atteint 10.000 euros, Saint-Gobain reverse alors la somme à l'association sélectionnée. La France a choisi pour ce lancement "Habitat et Humanisme".