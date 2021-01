Saint-Gobain : La Tour Saint-Gobain obtient les meilleures certifications internationales en matière d'environnement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generali Real Estate et Saint-Gobain annoncent que la Tour Saint-Gobain qui accueille le nouveau siège social mondial de Saint-Gobain à La Défense, a obtenu les quatre principales certifications environnementales internationales, au plus haut niveau.

"Le projet immobilier le plus important mené par Generali à Paris, la Tour Saint-Gobain, a fait de la durabilité sa marque distinctive dès sa phase de conception. Récompensée pour son approche axée sur l'environnement, à laquelle ont grandement contribué plus de 80 solutions de matériaux de construction apportées par Saint-Gobain, la tour achevée au début de l'année 2020 a récemment obtenu les quatre principales certifications environnementales internationales avec les notes les plus élevées" commente le groupe.

La Tour Saint-Gobain est le premier, et jusqu'à présent le seul, IGH (Immeuble de Grande Hauteur / High rise building) achevé en France certifié :

- HQE de Certivea - Niveau Exceptionnel sur tous les thèmes : environnement, confort, santé et énergie

- Label de haute performance énergétique : Effinergie +

- LEED ("Building design and construction: Core and Shell Development") de l'U.S. Green Building Council - certifié Platinum

- BREEAM International (New Construction) - Niveau Outstanding (Exceptionnel) Ces résultats, obtenus auprès d'institutions indépendantes et reconnues sur le plan international, illustrent concrètement l'engagement de Generali pour contribuer à l'établissement de nouvelles normes en matière de durabilité dans le secteur immobilier et à la réduction de l'empreinte environnementale de son portefeuille immobilier dans toute l'Europe, en étroite collaboration avec des locataires leaders de marché partageant la même vision, tels que Saint-Gobain.