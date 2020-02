Saint-Gobain : la marge d'exploitation monte à 8%

(Boursier.com) — Saint-Gobain affiche pour 2019 un chiffre d'affaires de 42,57 milliards d'euros, en progression de +1,9% à données réelles et +2,4% à données comparables avec une hausse des prix de +1,8% dans un contexte de moindre inflation des matières premières et de l'énergie. Les volumes croissent de +0,6% dans un environnement de marché qualifié de "globalement moins porteur". L'effet périmètre de -1,2% du chiffre d'affaires est tout particulièrement négatif au quatrième trimestre (-4,7%), reflétant l'accélération du programme de cessions.

Le résultat d'exploitation enregistre une nouvelle progression en 2019 de +5,7% en réel et +4,7% à structure et taux de change comparables, dont +1,6% au second semestre. La marge d'exploitation de Saint-Gobain progresse à 8% contre 7,7% en 2018 (7,5% publié avant ajustement IFRS 16), avec un second semestre à 8,4% (contre 8,1% au second semestre 2018).

Les plus et moins-values de cessions, les dépréciations d'actifs et les frais d'acquisitions de sociétés s'inscrivent, en net, à -416 millions d'euros contre -2.074 millions d'euros en 2018. Le bénéfice net du groupe progresse ainsi significativement à 1.406 millions d'euros, contre 397 millions d'euros en 2018.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 4 juin de distribuer en espèces un dividende en hausse à 1,38 euro par action. La date de détachement est fixée au 8 juin et la mise en paiement du dividende interviendra le 10 juin 2020. Le groupe continuera à réduire, dans le courant de l'année 2020, le nombre d'actions composant son capital, en fonction de l'optimisation de son portefeuille et plus largement de sa politique d'allocation du capital.

Saint-Gobain vise cette année une nouvelle progression de son résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une incertitude sur l'impact du coronavirus qui affecte ses activités en Chine (lesquelles représentent environ 2% du chiffre d'affaires du groupe). La poursuite du programme d'économies de coûts dans le cadre de " Transform & Grow " générera 80 millions d'euros supplémentaires en 2020 (soit 200 millions d'euros en cumul sur 2019-2020).