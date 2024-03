Saint Gobain : la marge d'exploitation atteint un record

(Boursier.com) — Saint Gobain bénéficie d'une bonne résilience du chiffre d'affaires à -0,9% à données comparables en 2023 malgré un environnement difficile dans la construction neuve en Europe.

La marge d'exploitation atteint un niveau record à 11%, en progression dans toutes les régions.

Le résultat net courant ressort à 3.242 ME vs. 3.335 ME.

Le cash flow libre se situe à 3,9 MdsE.

Cotation...

Un dividende de 2,10 Euros, soit +5% sera proposé au titre de l'exercice 2023.

Pour les perspectives 2024, malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés, le groupe vise une marge d'exploitation à deux chiffres pour la 4e année consécutive...