Saint-Gobain : la CDC détient plus de 5% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 mai à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 29 avril 2022, le seuil de 5% des droits de vote de la société Compagnie de Saint-Gobain. Elle détient, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société CNP Assurances qu'elle contrôle, 22.873.303 actions Compagnie de Saint-Gobain représentant 30.045.121 droits de vote, soit 4,36% du capital et 5,2% des droits de vote de la société.

Cette participation se répartit comme suit...

- CDC (directement) : 10.774.853 actions, soit 2,06% du capital et 3,11% des droits de vote

- CNP Assurances :12.098.450 actions, soit 2,31% du capital et 2,09% des DDV

- Total CDC : 22.873.303 actions, soit 4,36% du capital et 5,2%des DDV

Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Compagnie de Saint-Gobain à titre de collatéral par CNP Assurances.