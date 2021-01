Saint-Gobain : la belle séquence haussière se poursuit

(Boursier.com) — Saint -Gobain reste recherché en cette fin de semaine sur la place parisienne. En hausse de 1,2% à 43 euros, le titre confirme sa bonne santé après avoir pris plus de 10% au cours des deux dernières séances. Les analystes continuent à revoir leurs estimations après la très bonne fin d'année du spécialiste des matériaux de construction. Le groupe a indiqué mercredi soir que ses ventes du 4e trimestre devraient nettement dépasser les attentes pour atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne (structure et taux de change comparables) supérieure à 6%, avec une très bonne tendance de prix. Le résultat d'exploitation du second semestre dépassera de son côté 2 MdsE, soit une croissance de plus de 20% à données comparables. La marge d'exploitation de la période atteindra ainsi un niveau record.

Parmi les derniers avis, JP Morgan a revalorisé le dossier de 43 à 48 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. Selon le consensus 'Bloomberg', plus aucun analyste ne recommande désormais de 'vendre' la valeur. 13 sont 'positifs' et 9 sont 'neutres'. L'objectif à douze mois est fixé à 44,25 euros.