Saint-Gobain : la baisse l'emporte

(Boursier.com) — Résultats mal accueillis pour Saint-Gobain qui abandonne désormais près de 5% à 67,9 euros, en queue du CAC40. Le géant des matériaux de construction a dégagé l'an passé un profit net de 2,67 milliards d'euros, en baisse de 11,1%, pour un chiffre d'affaires de 47,94 milliards d'euros, en repli de 6,4% (-0,9% à données comparables malgré un environnement difficile dans la construction neuve en Europe). La marge d'exploitation atteint quant à elle un nouveau record pour s'établir à 11,0% (contre 10,4% en 2022), soit une progression de 330 points de base depuis le lancement de la transformation du Groupe fin 2018. Malgré un environnement macroéconomique difficile, toutes les Régions affichent une progression de la marge d'exploitation, nouvelle preuve de la résilience du Groupe.

Pour les perspectives 2024, malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés, le groupe vise une marge d'exploitation à deux chiffres pour la quatrième année consécutive.

"Je suis confiant que 2024 sera une nouvelle année de succès pour Saint-Gobain, grâce à une bonne dynamique sur les marchés américains, asiatiques et émergents à forte croissance, et grâce aussi à la bonne intégration de nos récentes acquisitions, en particulier dans la chimie de la construction. En Europe de l'Ouest, la rénovation continuera de résister, tandis que la construction neuve restera difficile mais atteindra progressivement, pays par pays, un point bas dans un marché qui reste structurellement sain compte tenu des besoins de construction. Dans ce contexte, nous visons en 2024 une marge d'exploitation à deux chiffres, pour la quatrième année consécutive", affirme Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain.

Oddo BHF ('surperformer') reste globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques). A moins de 6.0x en VE/EBITDA 2024, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs. Citi ('acheter') déclare que les résultats de l'exercice 2023 et les prévisions de marge pour l'exercice 2024 sont globalement conformes aux attentes. Les prix continuent de se détériorer, mais la baisse des volumes s'est modérée. Morgan Stanley ('surpondérer') affirme que le flux de trésorerie est une surprise positive " saine ", tandis que le fonds de roulement est solide. Des perspectives " plus qualitatives que quantitatives " qui semblent déjà reflétées dans le consensus, même si Morgan Stanley voit des marges plus élevées.