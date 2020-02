Saint-Gobain : l'innovation d'abord

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — Pour la neuvième fois consécutive, Saint-Gobain figure au palmarès des 100 entreprises et institutions les plus innovantes au monde d'après le classement

"Derwent Top 100 Global Innovators" qui vient d'être publié par l'agence Clarivate Analytics.

Ce classement est établi selon quatre critères principaux : le nombre total de brevets, leur qualité, leur portée géographique, et leur impact mesuré par le nombre de citations.

"Cette reconnaissance renouvelée vient saluer la priorité portée de façon continue par Saint-Gobain à l'Innovation et à la 'R&D'. Elle récompense l'expertise et l'engagement de nos équipes pour apporter à nos clients des solutions nouvelles et différenciées qui répondent aux grands enjeux sociétaux de recherche de confort et de bien-être, d'engagement durable et responsable, de productivité et de performance" commente le groupe. Pour développer ces solutions, les équipes de Saint-Gobain s'appuient sur une 'R&D' forte, avec une ossature mondiale structurée autour de 8 centres de recherche transversaux et de nombreuses unités 'R&D' dédiées à des lignes de produits ou des géographies spécifiques. Pour protéger et valoriser cette Innovation, plus de 400 brevets sont déposés chaque année par le Groupe, renforçant ainsi sa position de leader sur ses marchés.

"Cette organisation nous permet d'innover de façon ouverte avec nos partenaires et nos clients, qu'ils soient des jeunes pousses ou des sociétés établies, ainsi qu'avec le monde académique. Le résultat : un produit sur quatre vendu aujourd'hui par Saint-Gobain n'existait pas il y a cinq ans. C'est pour le Groupe un facteur de compétitivité et de croissance, et pour les collaborateurs un motif de grande fierté", a déclaré Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du groupe Saint-Gobain.