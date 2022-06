Saint-Gobain : l'AG a approuvé la distribution d'un dividende de 1,63 euro par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s'est tenue jeudi à Paris. 69,43% du capital y était représenté, et toutes les résolutions ont été approuvées. L'Assemblée a notamment renouvelé le mandat d'administrateur de Pierre-André de Chalendar à une majorité de près de 95% et le Conseil d'administration l'a reconduit dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration, conformément à l'intention exprimée dans le communiqué du 25 mars 2022. Pour mémoire, Pierre-André de Chalendar a indiqué au Conseil d'administration qu'il n'exercerait ses fonctions de Président que pour une durée maximale de deux ans, soit au plus tard jusqu'à l'Assemblée de juin 2024.

L'Assemblée qui s'est tenue aujourd'hui a également ratifié la cooptation de Lina Ghotmeh et approuvé la nomination de Thierry Delaporte.

Anne-Marie Idrac atteignant la limite d'âge, son mandat a pris fin à l'issue de l'Assemblée générale. Durant toutes les années de son mandat, l'expérience et le jugement de Mme Anne-Marie Idrac ont beaucoup apporté aux débats et décisions du Conseil. Le Conseil d'administration a décidé de nommer Jean-François Cirelli pour lui succéder en qualité de Président du Comité des Nominations et des Rémunérations.

Le Conseil d'administration de la Compagnie de Saint-Gobain compte 14 membres (dont deux administrateurs salariés et une administratrice représentant les salariés actionnaires). Il comprend 50% de femmes, 36% d'administrateurs de nationalité étrangère et 73% d'administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés et représentant les actionnaires salariés, conformément au Code de commerce et au Code Afep Medef).

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende de 1,63 euro par action (contre 1,33 euro au titre de l'exercice 2020), avec versement intégral en espèces. Le dividende sera détaché de l'action le 6 juin 2022 et sera mis en paiement à compter du 8 juin 2022.