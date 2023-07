Saint-Gobain investit 235 M$ dans son usine de plaques de plâtre en Floride

(Boursier.com) — Saint -Gobain Amérique du Nord a annoncé son intention d'investir 235 millions de dollars (environ 215 millions d'euros) au cours des deux prochaines années pour agrandir et moderniser son usine de gypse CertainTeed (anciennement Continental Building Products) à Palatka, en Floride.

Cet investissement permettra de doubler la capacité de production de l'usine existante et améliorera sa consommation énergétique.

Le site de Palatka, qui emploie actuellement plus de 150 personnes, a ouvert en 2001 et est l'une des plus grandes usines de gypse du sud-est des États-Unis. Il est stratégiquement implanté au coeur de l'une des régions les plus dynamiques du pays, bénéficiant d'un accès au gypse naturel.

Cette nouvelle ligne de production démarrera au 2e semestre 2025. Elle bénéficiera d'équipements et technologies d'automatisation de pointe permettant de baisser la consommation d'énergie. Le nouveau séchoir devrait consommer environ 25% d'énergie en moins. Le nouveau broyeur sera doté d'un système de récupération de chaleur environ 40% plus efficace que l'équipement existant. Ces installations feront partie des meilleures de leur catégorie aux Etats-Unis.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la poursuite du déploiement de la stratégie "Grow & Impact" de Saint-Gobain, qui consiste notamment à renforcer la présence du groupe sur les marchés à forte croissance. L'Amérique du Nord est un marché de 1er plan pour le groupe avec des besoins structurels en matière de construction légère et rénovation.