Saint-Gobain : flambe en tête du CAC40

Crédit photo © Saint-Gobain

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Saint-Gobain s’envole de 11,1% à 24,1 euros à la mi-journée à Paris. Le titre du numéro un mondial des matériaux de construction est dans les petit papiers de Bank of America qui estime que les investisseurs qui cherchent à se positionner en vue d'une reprise de la croissance au second semestre devraient regarder de près les valeurs cycliques. La banque a dressé à ce titre une liste de 12 sociétés dans laquelle se trouvent SGO mais également Arkema et Michelin chez les Françaises. Le broker évoque pour ces groupes des modèles d'entreprise de qualité, des perspectives de bénéfices solides et des valorisations attrayantes.