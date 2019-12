Saint-Gobain finalise la cession de son activité verre bâtiment en Corée du Sud

(Boursier.com) — Saint-Gobain a finalisé le 19 décembre la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity.

La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation. Les cessions réalisées ou signées à ce jour par le Groupe pour accroître son profil de croissance et de rentabilité représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Saint-Gobain continue sa politique de cessions alors même que l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros fixé pour la fin de l'année a d'ores et déjà été atteint.