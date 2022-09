Saint-Gobain : finalise l'acquisition de GCP Applied Technologies

(Boursier.com) — Saint -Gobain a obtenu les autorisations des autorités compétentes de la concurrence pour l'acquisition de GCP Applied Technologies Inc, leader mondial de la chimie de la construction. Ce projet d'acquisition avait été annoncé le 6 décembre 2021. L'opération sera finalisée le 27 septembre 2022. GCP sera retiré de la cote du New York Stock Exchange.

Avec environ 1,0 milliard de dollars de chiffre d'affaires généré en 2021 par 1.800 employés opérant sur 50 sites de production dans 38 pays, GCP Applied Technologies apporte une plateforme mondiale reconnue dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton, et solutions pour les infrastructures, le commercial et la construction résidentielle.

Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction et renforce la stratégie du Groupe en tant que leader mondial de la construction durable. L'activité matériaux de construction de spécialités en Amérique du Nord (environ 250 millions de dollars de chiffre d'affaires) sera intégrée au sein de l'activité de CertainTeed qui sert les clients locaux de sa Région. Les autres activités, principalement les adjuvants pour béton et additifs pour ciment (environ 750 millions de dollars de chiffre d'affaires), seront intégrées à Chryso et feront partie du segment des Solutions de Haute Performance.