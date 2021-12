(Boursier.com) — Saint -Gobain figure à nouveau cette année sur la "Climate Change A List" établie par CDP, organisme mondial à but non lucratif reconnu comme référence en matière de notation et de transparence environnementale. Saint-Gobain fait partie des entreprises à la pointe de l'ambition et de la transparence en matière environnementale grâce à une action significative et démontrable en faveur du climat.

200 entreprises dans le monde figurent cette année sur la liste A (contre 277 en 2020), pour quelque 12.000 entreprises évaluées.

Pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, le Groupe a défini une feuille de route 2030 qui comporte l'objectif de réduction de 33%, en absolu par rapport à 2017, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 ainsi que de 16% pour le scope 3. Le Groupe alloue chaque année, et jusqu'en 2030, 100 millions d'euros à des investissements industriels et de recherche et développement ciblés sur la

réduction des émissions de CO2. Par ailleurs, pour ses décisions d'investissement et de recherche, Saint-Gobain utilise un prix interne du carbone, qui a été relevé de 50 euros à 75 euros par tonne pour les investissements industriels et atteint 150 euros par tonne pour les projets de recherche et développement.

Au-delà de ses efforts de réduction de ses émissions de CO2, le Groupe est un acteur majeur en terme de sustainability, avec des solutions à impact positif (au bénéfice de la planète ou des habitants en termes de santé, sécurité et bien-être) qui représentent 72% du chiffre d'affaires en 2020. Les solutions vendues à travers le monde en un an permettent d'éviter l'émission d'environ 1.300 millions de tonnes de CO2 durant leur durée de vie, soit environ 40 fois l'empreinte carbone totale de Saint-Gobain en 2020 (scopes 1, 2 et 3).

Enfin, le Groupe contribue fortement à l'accélération de l'agenda ESG (Environnement, Social, Gouvernance) du secteur de la construction, en collaborant avec des organisations gouvernementales et non-gouvernementales, en nouant des partenariats au sein d'écosystèmes et en échangeant avec des start-ups.