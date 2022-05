(Boursier.com) — Dans le cadre du Salon de la construction organisé par Nexity à Paris ce jour, avec et pour ses clients et partenaires, Saint-Gobain et Nexity ont signé un partenariat pour développer ensemble la construction bas carbone, pour les marchés des logements et des bureaux. Grâce aux savoir-faire combinés de ces deux acteurs majeurs, ce partenariat d'innovation et de co-conception permettra notamment le développement des gammes Ywood Résidentiel - bâtiments bas carbone réalisés grâce à un mode constructif léger en bois - et Essentiel - bâtiments bas carbone, conçus avec le moins possible de chauffage, ventilation mécanique ou climatisation - de Nexity, afin de proposer au marché une offre de bâtiments bas carbone durables à coûts maîtrisés.

Le travail commun réalisé visera plus généralement à optimiser les conceptions de l'ensemble des projets immobiliers, avec des solutions légères, performantes en qualité, bas carbone et économiques en s'appuyant notamment sur la présence de Saint-Gobain sur toute la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu'à la distribution et livraison des matériaux.

Ce partenariat renforcera la présence des deux groupes sur le marché de la construction bas carbone en France. Il s'inscrit dans la lignée du plan stratégique " Grow & Impact " de Saint Gobain d'être leader de la construction durable dans le monde, ainsi que dans la stratégie bas carbone abordable de Nexity. Saint-Gobain, qui a pris l'engagement d'atteindre zéro émissions nettes de carbone d'ici 2050, s'est fixé pour des objectifs pour 2030 validés par l'initiative Science-Based Targets (SBTi) de réduction de 33% de ses émissions de CO2, scope 1 et 2, en termes absolus par rapport à 2017 et de 16% en scope 3.

Convaincu qu'une ville est attractive parce que durable et abordable, Nexity a de son côté annoncé rehausser les ambitions de sa trajectoire carbone et vise à horizon 2030 des objectifs 10% plus ambitieux que ceux rendus obligatoire par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) française, déjà très exigeante dans le contexte européen. Nexity ambitionne donc désormais une trajectoire carbone certifiée alignée 1,5oC, après avoir fait certifié en 2021 par la SBTi (Science-Based Targets initiative) une trajectoire ambitieuse alignée sur les accords de Paris "well below 2oC", avec un doublement des objectifs par rapport à la trajectoire précédente. Rassemblés en Assemblée générale ce mercredi 18 mai, les actionnaires de Nexity ont très majoritairement choisi de soutenir sa stratégie Climat et Biodiversité, qui leur a été soumise pour avis consultatif ("Say on Climate and Biodiversity")