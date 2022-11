Saint-Gobain et Icade vont co-développer des bâtiments à faible impact environnemental en France

(Boursier.com) — Saint -Gobain et Icade signent une lettre d'intention en vue d'un partenariat visant à développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à faible impact environnemental sur le territoire français.

Grâce aux savoir-faire combinés des deux entreprises, ce partenariat permettra d'accélérer et de massifier la construction et la rénovation bas carbone, en intégrant des innovations constructives Saint-Gobain sur les projets Icade. Ce partenariat portera notamment sur la construction bois, la construction hors site (préfabrication), et l'usage de nouveaux produits conçus avec des matériaux biosourcés et géosourcés.

Dans ce cadre, Saint-Gobain et Icade favoriseront l'utilisation de solutions et de matériaux comprenant une part de recyclé importante, et de produits et de systèmes issus du réemploi.

Les deux entreprises veilleront ainsi à la résilience des bâtiments, notamment à l'adaptation au changement climatique.

"Nous sommes très heureux de ce projet de partenariat avec Icade qui s'inscrit dans la lignée de notre plan stratégique "Grow & Impact" d'être leader de la construction durable dans le monde. Il constitue aussi une nouvelle étape de notre feuille de route CO2 visant la neutralité carbone à horizon 2050, et pour 2030 une réduction de 33% de nos émissions de CO2, scope 1 et 2, en termes absolus par rapport à 2017 et de 16% en scope 3", a déclaré Thierry Fournier, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain, en charge de l'Europe du Sud, du Moyen Orient et de l'Afrique.

"Icade a fait du bas carbone sa priorité stratégique et l'un des piliers de sa Raison d'être, et a souhaité accélérer ses ambitions de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en alignant l'ensemble de ses activités sur une trajectoire 1,5o "zéro émission nette", validée par la SBTi. La signature de ce projet de partenariat avec Saint-Gobain s'inscrit dans notre démarche d'accompagner nos partenaires dans le déploiement de solutions constructives innovantes et toujours plus exemplaires en termes de performance environnementale, au service de nos clients", a déclaré Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade.

Ce partenariat permettra aux deux groupes de renforcer leur présence sur le marché de la construction bas carbone en France.