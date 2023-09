Saint-Gobain et Ferrari vont intégrer l'Euro Stoxx 50

(Boursier.com) — Saint-Gobain et Ferrari vont rejoindre l'Euro Stoxx 50. Le constructeur italien de voitures de sport de luxe et le spécialiste des matériaux de construction remplaceront la société immobilière allemande Vonovia et le groupe irlandais CRH, a annoncé vendredi le fournisseur d'indices. Le titre Ferrari a été multiplié par sept depuis ses débuts en bourse en 2015. L'ajout du constructeur à l'Euro Stoxx 50 le placera dans l'indice le plus liquide d'Europe. Saint Gobain va également intégrer l'indice de référence sur le Vieux continent après avoir vu son action bondir de près de 50% sur les douze derniers mois. Dans le STOXX Europe 50, ce sont ING et Munich Re qui remplaceront Kering et Adyen à compter du 18 septembre.

L'inclusion dans des indices largement suivis devient très importante pour les entreprises dans un monde de plus en plus dominé par les fonds d'investissement passifs.