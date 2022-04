Saint-Gobain et Dalsan signent un accord de coentreprise

(Boursier.com) — Saint -Gobain et le groupe turc Dalsan annoncent avoir signé un accord de coentreprise en vertu duquel ils fusionneront leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021. En 2023, une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (Manisa), les deux sociétés bénéficieront d'une position de leader avec une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques.

Grâce à leurs savoir-faire combinés et à une capacité de production élargie en plaques de plâtre et plâtre, ce partenariat permettra aux consommateurs turcs d'avoir accès au portefeuille le plus complet et le plus innovant de solutions légères et durables pour la construction et la rénovation de l'enveloppe des bâtiments ainsi que pour les cloisons d'intérieur. Saint-Gobain et Dalsan bénéficieront également d'un dispositif industriel optimisé et moderne, prêt à servir les promoteurs locaux ainsi que des clients à l'export dans les pays voisins.

Présent en Turquie depuis 1998, Saint-Gobain opère actuellement avec 17 usines réparties sur l'ensemble du pays et détient des positions de leader dans l'isolation, le gypse et la chimie de la construction. Saint-Gobain emploie actuellement environ 1.300 personnes dans le pays.

Cette opération est parfaitement en ligne avec le plan "Grow & Impact" de Saint-Gobain. Elle accélèrera la croissance et renforcera la présence du Groupe dans la région.

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et à d'autres conditions usuelles : la clôture devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.