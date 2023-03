Saint-Gobain et Dalsan fusionnent leurs activités dans les plaques de plâtre en Turquie

(Boursier.com) — Saint -Gobain et le producteur turc Dalsan ont obtenu l'autorisation nécessaire des autorités de concurrence pour fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. Saint-Gobain et Dalsan ont généré à eux deux en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros.

En 2023, une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (près d'Izmir), l'ensemble fusionné bénéficiera d'une position de leader avec une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques.