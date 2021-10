Saint-Gobain entre sur le marché de la chimie de la construction au Mexique

(Boursier.com) — Saint -Gobain a signé un accord pour acquérir IMPAC, acteur de référence sur le marché de la chimie de la construction au Mexique.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan "Grow & Impact" présenté le 6 octobre dernier, lors de la journée investisseurs de Saint-Gobain. Elle permettra au Groupe de consolider sa position de leader en Amérique latine tout en accélérant sa dynamique de croissance dans la région et en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable.

IMPAC a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros en 2020. L'entreprise gère une usine de production à Monterrey et emploie environ 630 personnes.

Au Mexique, Saint-Gobain emploie 7.500 personnes et dispose de 11 sites industriels. Le Groupe est leader sur le marché du verre bâtiment et est récemment entré sur le marché de la plaque de plâtre. Avec l'acquisition d'IMPAC, acteur de référence de la chimie de la construction, Saint-Gobain renforce significativement sa position au Mexique en devenant le seul acteur à même de fournir une offre complète de solutions pour la construction durable et légère dans le pays.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention de l'autorisation des autorités mexicaines de la concurrence et devrait avoir lieu dans les prochains mois.