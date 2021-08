Saint-Gobain : encore du potentiel ?

(Boursier.com) — Saint -Gobain grimpe encore de 1,5% à 62,50 euros ce mercredi, alors que les avis se multiplient sur le dossier dans la foulée de l'annonce d'une forte hausse des indicateurs du groupe au premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros, en progression de 24,6% et de son résultat d'exploitation à 2.376 ME au S1.

La marge d'exploitation pointe à 10,7% au plus haut historique, soit 10,4% de marge d'exploitation sur 12 mois glissants. L'EBITDA se monte à 3.248 ME et la marge d'EBITDA à 14,7%. Le résultat net courant a progressé à 1.506 ME avec un cash flow libre de 2.461 ME. Saint-Gobain a relevé au passage son objectif de résultat d'exploitation : "En 2021, le groupe vise désormais une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables" a commenté la direction. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a réhaussé son objectif de cours sur le titre Saint-Gobain de 70 à 76 euros.