Saint-Gobain : en tête du CAC après une solide publication

(Boursier.com) — Saint -Gobain pointe en tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien, à la faveur d'un gain de 3,4% à 57,5 euros. Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un nouveau chiffre d'affaires record au premier trimestre à 12 milliards d'euros. A données comparables, la croissance ressort à +16,4%. Les volumes ne progressent que de +1,9% sur le trimestre mais la hausse des prix continue à accélérer à +14,5% dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste, permettant au Groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre.

Saint-Gobain s'est déclaré confiant dans sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022. Il a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Pour rappel, Saint-Gobain n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, et la Russie représente environ 0,5% du chiffre d'affaires du Groupe en 2021.

Stifel ('conserver') évoque des recettes "très fortes", tirées par des augmentations de prix importantes et par des volumes dépassant les estimations. L'impact de l'inflation des coûts a augmenté "assez nettement" et les prix devront connaître une hausse séquentielle "certaine, mais pas insurmontable" afin de compenser ces effets. Dans l'ensemble, Saint-Gobain est "en avance sur la courbe jusqu'à présent" et le contexte actuel est celui où il peut prouver sa valeur et se préparer à une revalorisation à plus long terme.

Morgan Stanley ('surpondérer') affirme que la "musique continue de jouer" pour Saint-Gobain, avec des revenus supérieurs aux attentes grâce à de meilleurs prix et volumes. " Les actions sont toujours bon marché et il n'y a pas de catalyseur de réévaluation binaire au-delà d'une exécution cohérente ; ce trimestre vient conforter le bilan à ce niveau".