Saint-Gobain : en ligne avec sa feuille de route RSE

(Boursier.com) — Le Groupe Saint-Gobain est résolument engagé dans une démarche d'accélération de la transition vers une économie circulaire, prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de ses produits et de ses solutions, afin de limiter leur consommation en ressources naturelles, de prolonger leur durée de vie et de favoriser leur recyclage.

En France, Saint-Gobain est le premier industriel à produire et à commercialiser une plaque de plâtre conçue à partir de plus de 50% de plâtre recyclé, tout en conservant les mêmes performances techniques et fonctionnelles qu'une plaque de plâtre BA 13 standard.

La plaque Placo Infini 13 est déjà disponible en avant-première pour certains partenaires, tel que Nexity. La commercialisation à destination du marché français débutera au premier trimestre 2023.

Neutralité carbone

Saint-Gobain démontre, par l'accélération de réalisations concrètes, son engagement de réduire ses émissions de CO2 ("scopes" 1 et 2) de 33% à horizon 2030 par rapport à 2017, avec en ligne de mire la neutralité carbone à horizon 2050.

-En Suède, l'usine de Balsta a réalisé au premier semestre 2022 une première mondiale : la production, alimentée au biogaz et avec 100% d'électricité verte, de 300.000 m(2) de plaques de plâtre. Une large gamme de produits avec jusqu'à 30% de contenu recyclé a été fabriquée lors de cette campagne zéro carbone, dont Ergolite, le produit leader innovant ergonomique et à faible empreinte environnementale.

-En Norvège et au Canada, pour rappel, Saint-Gobain réalise deux usines 100% électriques approvisionnées par de l'hydroélectricité. Plus de 90 millions d'euros d'investissements sont nécessaires pour leur électrification et l'amélioration énergétique des procédés permettant d'économiser jusqu'à 30% d'énergie.